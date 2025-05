Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após o empate a um golo entre Benfica e Sporting, na 33.ª jornada da Liga:

[Sabor amargo por não se ter sagrado campeão nacional no Estádio da Luz?]

«Não vou ser melhor ou pior treinador em função de ganhar o título, vou é ter mais ou os mesmos títulos. Importante é assumir que fizemos sempre o nosso melhor, sofremos o golo e depois a equipa esteve sempre por cima do jogo. Foi a melhor equipa. Tenho dito isto quase desde o início que o campeonato ia ser discutido nas últimas duas jornadas. Temos consciência do que fazemos em cada momento e a minha evolução enquanto treinador, sinto que os jogadores acreditam e mim e dão tudo pelo que nós defendemos. Sei muito bem a exigência do Benfica e não vencer o campeonato não é suficiente.»

[Balneário ainda acredita que pode ser campeão nacional?]

«Continuamos a ter a possibilidade de vencer o campeonato, mas não estamos dependentes apenas de nós. Se o Sporting vencer o jogo é campeão e se não o fizer temos de vencer o nosso, isso é claro. Agora há que recuperar, levantar a moral, estou orgulhoso dos jogadores, tiveram um ritmo de jogo muito bom e o adversário não teve capacidade de aguentar o nosso ritmo de jogo.»