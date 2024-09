Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória na visita ao Boavista (3-0), na 6.ª jornada da Liga:

«[Os três objetivos foram conseguidos: ganhar, jogar bem e ter o público a puxar?] Sim. O mais importante era ganhar, jogar bem, particularmente na primeira parte e até meio da segunda. Uma exibição muito boa, com muitas oportunidades de golo, que era um dos objetivos neste momento. O grande mote para este jogo foi jogar como equipa e trabalhar como equipa. Foi o desafio para o jogo de hoje, jogando num estádio difícil e com um Boavista que joga muito bem e que dignificou a nossa vitória. Tínhamos de jogar como equipa e mérito dos jogadores que colocaram todo o seu talento ao serviço da equipa. Motivámos os jogadores para o que podem dar a mais para ajudar a equipa. E cumpriram, os que começaram e os que saltaram do banco. Fomos uma equipa competente.»

«[Foi uma noite perfeita?] Noite perfeita? Longe disso. Foi boa, mas queremos muito mais. O que é bom nesta semana é que amanhã vamos fazer a recuperação, é dia de folga, mas vamos preparar já o jogo com o Gil Vicente e vamos ter um treino, pelo menos, para continuar a fazer a equipa crescer em questões técnicas, táticas e físicas. Queremos prolongar no tempo o que de bom fiemos e temos uma oportunidade boa nesta semana. Olhar para o que fizemos bem e tentar prolongar no tempo para ter um jogo mais sustentado, mais sólido. Os jogadores têm estado disponíveis para ouvir e treinar, até mesmo com muitas sessões de vídeo. Havemos de chegar lá, mas temos um longo trabalho a fazer.»

«[O que tem projetado para o futuro?] Tenho uma ideia de que como a equipa pode jogar, a equipa tem feito bons momentos nestes jogos, mas o primeiro objetivo era claro, tínhamos de ganhar jogos e fazer crescer a equipa em função dos jogadores e plantel à disposição. Saímos daqui com um bom sentimento, de que preparámos bem a estratégia. Os jogadores… mérito deles por interpretarem muito bem o que fizemos e agora é tempo de ver, analisar e perceber como ainda podemos trabalhar. Entre três/quatro dias para trabalhar vai haver um dia mais forte para desenvolver algumas cosias que temos de trabalhar, fundamentalmente o nosso posicionamento e a forma de atacar o terço ofensivo, com mais dinâmica dentro da área. Quando chegamos a zonas de finalização damos um toque a mais e o adversário está organizado.»

«[Foi a primeira vez que não sofreu golos desde que chegou] É um trabalho de equipa muito importante. Na primeira parte houve um compromisso muito grande entre os atletas. O mote hoje foi jogar como equipa e isso envolvia o talento deles ao serviço da equipa e o que podiam fazer ainda mais para ajudar a equipa. Isso foi visível ao longo de todo o jogo. Jogadores da frente a correr, a pressionar, a fechar espaços, a fazer carrinhos, muita qualidade atrás a chamar o adversário com os nossos centrais e guarda-redes e a controlar o espaço. É irónico dar aos avançados o mérito de defender e aos defesas o de atacar. Mas é isso que temos de fazer.»