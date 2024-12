Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória do Benfica por 3-0 sobre o Estoril, num jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga:

[Objetivo de chegar à liderança no Natal foi atingido, e agora?]

«O nosso objetivo é o Natal, a passagem ano, o Carnaval, a Páscoa e o final, o final é o mais importante. Conseguimos chegar ao primeiro lugar mais cedo do que estávamos à espera. O importante é que os jogadores venceram todos os jogos, exceto contra o Aves. Estamos felizes, mas o importante é acabar no primeiro lugar.»

«Liderança dá-nos mais motivação para continuarmos a trabalhar. Tínhamos como objetivo e assumimos que tínhamos condições para atingir o segundo lugar e encurtar distâncias para o primeiro. O mais importante é o que vem para a frente. Foi difícil chegar aqui e agora temos de trabalhar muito para manter o primeiro lugar, há que trabalhar muito.»

[Exibição da equipa frente ao Estoril e as dificuldades no primeiro tempo?]

«O nosso objetivo era vencer, com golos e chegámos à marca dos três golos, por isso vamos cumprindo a média. Críamos muito boas oportunidades de golo, o Estoril tem uma boa entrada e foi equilibrado o encontro na primeira parte. Surpreendeu-nos o posicionamento dos jogadores do lado esquerdo, tanto do Fabricio como do Hélder Costa, para explorar o corredor do Bah. O adversário apresentou uma linha defensiva cerrada com cinco homens. Acho que fomos inteligentes, tivemos mudanças de corredor interessantes, crescemos no jogo e os golos chegaram com naturalidade. Estamos felizes porque vencemos o último jogo em casa e é mais um jogo sem sofrer golos. Foi uma vitória justa e três pontos mais do que merecidos para nós.»