Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, à BTV, após o empate ante o Sporting (1-1), no Estádio da Luz, no jogo da 33.ª jornada da Liga:

«Antes de falar do jogo, agradecer o fantástico apoio dos nossos adeptos e assumir a responsabilidade do empate. Os jogadores fizeram tudo o que lhes pedi, foram fantásticos ao longo de 90 minutos. Foi pena a forma como sofremos o primeiro golo, mas a partir daí penso que fomos sempre a equipa que mais quis ganhar o jogo. Tivemos boas oportunidades, marcámos o nosso golo, temos uma bola no poste e estou orgulhoso dos meus jogadores. Fica tudo para a última jornada, sabemos que não dependemos de nós, mas temos de vencer o nosso jogo em Braga.»

[O que pretendeu quando colocou a equipa com dois avançados, com Belotti a juntar-se a Pavlidis, que combinaram o lance da bola ao poste:] «Nós temos vindo a preparar jogarem dois [ndr: avançados] em simultâneo, o Pavlidis joga muito bem entrelinhas e a jogar contra o sistema de linha de cinco era importante povoar as costas dos médios como fizemos na primeira parte e na segunda. O mais importante é eu ter a noção que os jogadores fizeram tudo o que lhes pedi, tiveram uma entrega fantástica, com um apoio fantástico dos adeptos e aqui estou eu, orgulhoso deles e a assumir inteiramente o empate.»

«Eu posso partilhar o que disse ao árbitro: são muitas faltinhas. E quando o jogo está assim, tão corrido… acho que foi exagerado. Salvo erro, temos 24 faltas. Para o que foi o jogo e a nossa postura em campo, são faltas exageradas, que quebram um bocadinho as transições, o ritmo do jogo. Mas o mais importante foi o que fizemos. Orgulhoso dos meus jogadores e assumir o empate.»