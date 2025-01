O Benfica recebe o Famalicão esta noite, no Estádio da Luz, um adversário de má memória para os encarnados, tendo em conta a derrota logo a abrir a presente edição da Liga.

Depois do triunfo na Taça de Portugal, em Faro, a equipa de Bruno Lage volta a jogar três dias depois e o técnico vai ter de mexer. Desde logo, Ángel Di María está lesionado e Kerem Aktürkoglu é o maior candidato a ocupar a vaga deixada pelo argentino. Outra hipótese passa por deslocar Fredrik Aursnes para a direita e colocar Zeki Amdouni nas costas do avançado, como se viu no Algarve.

Vangelis Pavlidis deverá recuperar a titularidade, assim como Orkun Kökcü. Na defesa, também deverão existir mexidas, nomeadamente com o regresso de Tomás Araújo, que implicará a saída de António Silva ou Nicolás Otamendi do onze.

Siga o Benfica-Famalicão AO MINUTO

Já Hugo Oliveira, que passou vários anos no Benfica, não deverá mexer na equipa, face ao onze que apresentou na última jornada.

Benfica e Famalicão defrontam-se a partir das 20h15, num jogo que dá arranque à 18.ª jornada da Liga e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.