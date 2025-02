A poucas horas do arranque do jogo entre Estrela da Amadora e Benfica, Bruno Lage voltou a referir que este «é um ano difícil» e que o vai ser até ao fim da temporada.

Na habitual antevisão ao encontro com os «tricolores», o técnico das «águias» afirmou que tem havido um «aproveitamento» para atacar a equipa e garantiu que o seu objetivo é blindar o balneário das polémicas que têm existido no clube, nos últimos tempos.

«Desde o primeiro dia que aqui estive, disse que ia ser um ano difícil e vai sê-lo até ao fim. Segundo o que vejo, tem havido um aproveitamento claro para atacar a equipa. Cabe-me enquanto treinador ter a capacidade de blindar o balneário. Esta união entre jogadores e adeptos foi muito importante. No nosso primeiro jogo a forma como apoiaram a equipa, cabe-me pedir o mesmo aos adeptos para amanhã. Os adeptos com a Juventus marcaram presença e a equipa fez um jogo fantástico. Aqui o importante para mim é blindar o balneário e os adeptos blindarem o estádio», referiu.

O treinador do Benfica garantiu ter lidado «com a maior das tranquilidades» com os acontecimentos que mediaram os jogos com o Casa Pia e a Juventus, e prometeu continuar a ser, daqui em diante, «o mesmo Bruno Lage de sempre, muito consciente do que se está a passar para, a cada momento, dar uma resposta para defender o grupo de trabalho».