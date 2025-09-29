Lage não quer medalha de campeão: «Não, nada... não há hipótese»
Técnico não quer receber louros por uma conquista da Liga por parte das águias
Técnico não quer receber louros por uma conquista da Liga por parte das águias
Bruno Lage admite estar a tentar desligar-se «por completo» de tudo o que tenha a ver com a equipa principal do Benfica, que orientou até ao passado dia 16 de setembro.
Em entrevista ao jornal «A Bola», o técnico confessa mesmo que não tem intenção de receber a medalha de campeão, caso o Benfica conquiste a Liga no fim da temporada, e recorda as conversas que teve com José Mourinho durante os jogos entre as águias e o Fenerbahçe.
«Eu tento desligar-me por completo, concentrar-me na minha família e pensar no futuro. Medalha? Não. Não há hipótese. Daqui para a frente, todo o trabalho e todo o mérito será deste grupo de jogadores e claramente do mister José Mourinho. Esses são os meus desejos», começa por referir.
«Mourinho? Falámos muito quando fizemos os três jogos. Foi uma experiência fantástica jogar contra ele, porque é uma referência para todos os treinadores portugueses. Eu não preciso de falar com ele porque conhece muito bem o Benfica e aquilo que é o futebol português. O que mais desejo é que tenha o tempo para fazer crescer esta equipa, estamos a falar do melhor treinador português», acrescenta.
Além disso, Bruno Lage recusa acreditar que a ligação entre Mário Branco e José Mourinho, durante o período eleitoral do Benfica, tenha influenciado a saída do comando técnico das águias e garante que caso «estivesse a ganhar» o desfecho teria sido diferente.
«Não tem nada a ver com a questão de José Mourinho estar no mercado ou não. Acredito que a troca de treinador surge em função dos resultados. Eu tinha de me defender pelos resultados. Enquanto estivesse a ganhar e os objetivos fossem atingíveis, não haveria troca de treinador», confessa.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?