Bruno Lage admite estar a tentar desligar-se «por completo» de tudo o que tenha a ver com a equipa principal do Benfica, que orientou até ao passado dia 16 de setembro.

Em entrevista ao jornal «A Bola», o técnico confessa mesmo que não tem intenção de receber a medalha de campeão, caso o Benfica conquiste a Liga no fim da temporada, e recorda as conversas que teve com José Mourinho durante os jogos entre as águias e o Fenerbahçe.

«Eu tento desligar-me por completo, concentrar-me na minha família e pensar no futuro. Medalha? Não. Não há hipótese. Daqui para a frente, todo o trabalho e todo o mérito será deste grupo de jogadores e claramente do mister José Mourinho. Esses são os meus desejos», começa por referir.

«Mourinho? Falámos muito quando fizemos os três jogos. Foi uma experiência fantástica jogar contra ele, porque é uma referência para todos os treinadores portugueses. Eu não preciso de falar com ele porque conhece muito bem o Benfica e aquilo que é o futebol português. O que mais desejo é que tenha o tempo para fazer crescer esta equipa, estamos a falar do melhor treinador português», acrescenta.

Além disso, Bruno Lage recusa acreditar que a ligação entre Mário Branco e José Mourinho, durante o período eleitoral do Benfica, tenha influenciado a saída do comando técnico das águias e garante que caso «estivesse a ganhar» o desfecho teria sido diferente.

«Não tem nada a ver com a questão de José Mourinho estar no mercado ou não. Acredito que a troca de treinador surge em função dos resultados. Eu tinha de me defender pelos resultados. Enquanto estivesse a ganhar e os objetivos fossem atingíveis, não haveria troca de treinador», confessa.