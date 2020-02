(artigo atualizado)

O treinador do Benfica, Bruno Lage, afirmou esta sexta-feira que o líder da I Liga vai ter dificuldades frente a um Sporting de Braga que, no último mês, «foi a melhor equipa em Portugal».

«Primeiro, na primeira parte da época, um campeonato um pouco irregular, fruto da campanha europeia que fez. Depois, um Sp. Braga que claramente, no último mês, foi a melhor equipa em Portugal, fez um mês fantástico em termos de campeonato e na Taça da Liga. Um adversário competente, que alterou o sistema. Pela qualidade dos jogadores e dinâmica que tem tido, encontramos um adversário competente», afirmou Lage, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 21.ª jornada, frisando a «oportunidade» de o Benfica «voltar a jogar em casa e fazer um bom jogo para vencer».

«Só uma grande equipa pode vencer este Sp. Braga», acrescentou.

Mais à frente, Bruno Lage, sem querer apontar lacunas no adversário, debruçou-se sobre as virtudes do conjunto orientado por Rúben Amorim, sem esquecer o trabalho do antigo treinador. «Acho que o registo do Sp. Braga tem sido muito bom ao longo da época. Numa primeira fase intercalado o campeonato com as competições europeias e foi também com Sá Pinto que chegaram à final four [da Taça da Liga]. Quem entra olha para a equipa em função das suas ideias, mas nunca perdendo as caraterísticas dos jogadores e isso está bem vincado. As dinâmicas dos homens da frente, independemtnete de quem seja, estão lá. Os jogadors procuram muito o espaço interior, como o Horta. O Fransérgio, com os movimentos em diagonal. (…) Uma construção sólida para tentar ter bola e construir à largura. Um conjunto de valores coletivos e individuais que permitem ao Sp. Braga ter uma equipa muito competente e que não é de agora. Está num bom momento e foi com todo o mérito que venceu a Taça da Liga», concluiu.

LEIA MAIS: todas as notícias do Benfica

O Benfica-Sp. Braga joga-se a partir das 18 horas deste sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.