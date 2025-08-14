Leandro Barreiro atingiu, na última terça-feira, a marca dos 50 jogos pela equipa principal do Benfica.

Em declarações aos órgãos de comunicação social do clube, o internacional luxemburguês mostrou-se orgulhoso e garantiu que o objetivo principal é «ajudar a equipa» em cada momento, destacando a importância de arrancar a Liga com uma vitória, neste caso diante do Estrela da Amadora.

«Estou aqui para ajudar a equipa a cada momento e isso é o que quero transmitir aos meus colegas de equipa e aos jogadores mais novos, que é para termos todos a mesma mentalidade», disse ainda.

Nestes 50 jogos, Barreiro elegeu o hat-trick conseguido diante do Famalicão, na temporada passada, como o melhor momento de águia ao peito. «Acho que não há muito melhor do que isso.»

Sobre o primeiro duelo da Liga, diante do Estrela da Amadora, Barreiro disse: «É muito importante começar o campeonato de uma boa maneira e ganhar o primeiro jogo. É um campo difícil, mas vamos preparar-nos da melhor maneira para ganhar esse jogo», afirmou.