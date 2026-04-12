Léo Santos: «Sofremos dois golos cedo que atrapalharam o plano de jogo»
Defesa analisa derrota frente ao Benfica, deixando críticas à postura da equipa
Léo Santos, na zona de entrevistas rápidas da BTV, referiu que a equipa esteve abaixo do que é costume, sublinhando a importância de manter o foco até ao final da temporada.
Análise ao jogo
«Viemos na esperança de somar pontos, porque precisamos muito. Tínhamos um plano de jogo e, na minha opinião, tivemos uma primeira parte com uma boa postura, mas não foi suficiente para chegarmos ao golo. Sofremos dois golos cedo que atrapalharam o plano de jogo.»
Nacional de cara lavada no segundo tempo
«Na segunda parte, mudamos a postura, mas não foi suficiente para marcar e, agora, temos de nos focar até ao final da temporada. O jogo frente ao Alverca é muito importante, que é uma partida do nosso campeonato.»«
Benfica entrou forte
«Esperamos sempre o Benfica forte, é uma grande equipa e sabemos da qualidade dos jogadores. O que não esperávamos foi a nossa atitude, mas é algo que acontece.»