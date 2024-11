Além de ter arrecadado o prémio de melhor avançado da Liga nos meses de setembro e outubro, Kerem Aktürkoglu também foi eleito o jogador do mês.

O avançado turco do Benfica arrecadou 29,06 por cento dos votos dos treinadores e superou Viktor Gyökeres, do Sporting, que somou 27,35 por cento dos votos. Já Samu, do FC Porto, completou o pódio (23,93).

Aktürkoglu fez quatro jogos na Liga em setembro e outubro. Neste período, participou em 273 minutos, somou cinco golos e ainda duas assistências.

Em época de estreia no Benfica, o ex-Galatasaray já leva oito golos e quatro passes certeiros em dez partidas.