O futebolista do Benfica, António Silva, foi distinguido com o prémio de defesa do mês de setembro na I Liga, anunciou a Liga, ao início da tarde desta segunda-feira.

António Silva, de 18 anos, recolheu 34,13 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

O central dos encarnados superou a concorrência de Tormena, do Sporting de Braga (12,70 por cento dos votos) e de Leonardo Lelo, do Casa Pia (9,52 por cento dos votos).

O defesa fez um total de 268 minutos nos três jogos da I Liga em setembro, nas vitórias por 2-1 na receção ao Vizela, por 1-0 em Famalicão e por 5-0 na receção ao Marítimo.

O prémio de guarda-redes do mês também já tinha ido para o Benfica, para Odysseas Vlachodimos.