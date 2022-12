O futebolista do Benfica, António Silva, foi distinguido com o prémio de defesa dos meses de outubro e novembro na I Liga, anunciou a Liga, esta terça-feira.

António Silva, de 19 anos, recebeu um total de 33,33 por cento dos votos dos treinadores principais da competição. Superou o colega de equipa Grimaldo (12,7 por cento dos votos) e Basso, do Arouca (7,94 por cento).

O defesa foi totalista nos seis jogos disputados pelo Benfica na I Liga, nos meses em questão, com cinco vitórias e um empate dos encarnados.

António Silva estreou-se recentemente pela seleção principal de Portugal, no particular ante a Nigéria, tendo depois jogado ante a Coreia do Sul no Mundial 2022.

O jovem central das águias já tinha sido premiado em setembro.

O prémio de guarda-redes de outubro e novembro foi para Diogo Costa, do FC Porto.