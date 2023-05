A edição 2022/23 da I Liga portuguesa está a chegar ao fim mas, numa altura em que faltam as duas últimas jornadas, mais o Estoril-Arouca que encerra a 32.ª e antepenúltima ronda esta noite, ainda há muito por definir.

Ainda não há campeão, numa luta que agora é entre Benfica e FC Porto, a ordem no top-4 está por apurar, uma das duas últimas vagas europeias está ainda em aberto e a luta pela manutenção está entre quatro emblemas: Estoril, Marítimo, Paços de Ferreira e Santa Clara. Um salvar-se-á diretamente, outro vai ao play-off e outros dois descem.

Título: as hipóteses imediatas para o Benfica

No que toca à luta pelo título, o Benfica é líder com 83 pontos e o FC Porto é segundo classificado, com 79. A jornada 33 traz um Famalicão-FC Porto (sábado, 20h30) e um Sporting-Benfica (domingo, 20h30).

O Benfica pode festejar o título em casa do rival se vencer, mas também pode festejar antecipadamente, se o FC Porto perder em Famalicão, no sábado. Há, ainda, um terceiro cenário que pode dar o título às águias no fim de semana: se o FC Porto empatar, o Benfica é campeão em Alvalade se pontuar contra o Sporting. Recordamos que águias e dragões anulam-se no confronto direto.

Se nenhum destes cenários acontecer, o título fica adiado para a 34.ª e última ronda.

Champions: vitória do Braga no Bessa afasta Sporting

O terceiro lugar ainda é matematicamente possível para FC Porto, Sp. Braga e Sporting no final da Liga, mas a luta está centrada, sobretudo, entre minhotos e leões nesta altura. A jornada 33 traz um Boavista-Sp. Braga (sábado, 18h00) e o dérbi em Alvalade no dia seguinte.

O Sporting de Braga (3.º com 74 pontos) pode garantir pelo menos o terceiro lugar no campeonato se vencer no Bessa, cenário que faria o Sporting (4.º com 70) partir para o dérbi já a saber que vai terminar no quarto lugar, que dá entrada direta na fase de grupos da Liga Europa.

No meio disto, importa dizer ainda que o Sp. Braga fica afastado da hipótese de entrada direta na Champions – via 2.º lugar – se não vencer no Bessa, ou então se, horas depois, mesmo vencendo, o FC Porto pontue em Famalicão (os dragões têm vantagem no confronto direto com os bracarenses).

Por outro lado, há mais possibilidades para a equipa de Artur Jorge garantir, no mínimo, a ida à terceira pré-eliminatória da Champions, no próximo fim de semana. Se empatar no Bessa, garante se o Sporting não vencer o dérbi. Se perder com o Boavista, garante se os leões perderem com o Benfica (os leões ganham no confronto direto aos bracarenses).

Europa: está ali a um ponto, Arouca (e pode ser esta noite)

Depois de o V. Guimarães ter garantido uma das duas vagas para a Liga Conferência (resta agora saber se em 5.º ou 6.º lugar), a disputa pelo outro posto ficou reduzida a Arouca (6.º classificado com 48 pontos e menos um jogo) e Famalicão (8.º com 43). Importa, aqui, lembrar que o atual 7.º classificado, o Desportivo de Chaves (46 pontos), ainda pode terminar no top-6, mas não está inscrito na Europa.

Os arouquenses podem já selar uma vaga na Liga Conferência se pontuarem esta noite na visita ao Estoril (20h15), no fecho da jornada 32. Um ponto basta na Amoreira, pois permite à equipa de Armando Evangelista abrir vantagem de seis pontos para o Famalicão, sobre quem tem vantagem no confronto direto. Se perder esta noite, o Arouca adia esta decisão pelo menos uma semana. Por outro lado, sabe ainda que se não ganhar esta noite, perde o quinto lugar para o Vitória, que faz diferença entre entrar na terceira ou na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.

Play-off: é entre Estoril e Marítimo e pode haver decisão esta noite

Cinco pontos separam Estoril e Marítimo na classificação. A equipa da linha está em zona de manutenção direta, no 15.º lugar, com 28 pontos. O Marítimo é 16.º em lugar de play-off, com 23.

O Estoril pode já assegurar esta noite a manutenção, se vencer o Arouca. O empate até abre uma vantagem de seis pontos para os insulares, mas como ainda há um Estoril-Marítimo na última jornada, tudo o que não seja uma vitória da equipa de Ricardo Soares esta noite mantém as contas em aberto para a próxima jornada, fruto da questão do confronto direto.

Descida: pode haver na 33.ª, para Paços e Santa Clara

À partida para as duas últimas jornadas, ainda nenhum clube está matematicamente despromovido, mas há um dado adquirido. Entre Marítimo, Paços de Ferreira e Santa Clara, pelo menos duas destas três formações vão descer à II Liga para 2023/24. Outra vai disputar o play-off com o 3.º classificado da II Liga, que vai ser o Farense ou o Estrela da Amadora (veja aqui, ao pormenor, as contas da II Liga, feitas pelo Maisfutebol).

A penúltima ronda da I Liga tem o Marítimo-Vizela (6.ª feira, 20h15), o Santa Clara-Portimonense (15h30, 14h30 nos Açores, sábado) e o Paços de Ferreira-Rio Ave (domingo, 18h00). O Marítimo é 16.º com 23 pontos, o Paços 17.º com 20 e o Santa Clara é 18.º e último, com 19.

Ainda com o resultado do Estoril-Arouca por conhecer esta noite, nesta altura é certo que o Marítimo pode selar pelo menos o lugar de play-off se vencer o Vizela. Se isto acontecer, Paços de Ferreira e Santa Clara descem na sexta-feira, antes de irem a jogo.

No entanto, Paços e Santa Clara também podem descer no domingo e no sábado, respetivamente, mesmo que o Marítimo não vença. Se o Marítimo empatar, o Paços desce se não ganhar (tem desvantagem no confronto direto com os madeirenses). Se o Marítimo perder, os castores também descem se perderem com o Rio Ave. Para o Santa Clara, caso o Marítimo não vença na sexta-feira, é obrigatório vencer ao Portimonense no sábado. Se isso não acontecer, os açorianos descem em campo.

Entre Marítimo, Paços e Santa Clara, há ainda um cenário possível de igualdade a 23 pontos entre todos no final, mas este sorrirá sempre ao Marítimo, que no minicampeonato a três somou nove pontos, para quatro do Paços e quatro do Santa Clara.