O Estádio da Luz evidenciou-se na edição 2025/26 da Liga ao colocar 16 jogos à frente da melhor casa conseguida por Sporting e FC Porto. Ainda assim, as águias falharam o pleno conseguido na época passada. De acordo com os dados da Liga Portugal, apenas o Benfica-Alverca ficou abaixo dos 54 mil adeptos. A 8 de fevereiro, o Benfica contou com 49.311 adeptos para a vitória protagonizada pelo jovem Anísio Cabral (2-1).

A melhor casa da Liga foi registada na 25.ª jornada, aquando do empate entre Benfica e FC Porto (2-2). A 8 de março, 66.366 adeptos estiveram nas bancadas, o que confere um recorde. Em 2024/25, o máximo do Benfica na Liga foi de 63.478 mil adeptos.

Ao cabo de 17 jornadas em 2025/26, o Benfica recebeu 997.738 mil adeptos, mais 222 mil do que o FC Porto (775.396 mil adeptos). Ainda assim, esse total é inferior àquele registado pelas águias em 2024/25 (998.680 mil adeptos).

De recordar que as águias ampliaram a lotação do Estádio da Luz de 65 para 70 mil lugares.

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A melhor casa do Sporting nesta edição da Liga surge no 17.º lugar, quando os leões receberam 51.400 adeptos para o dérbi com o Benfica, na 30.ª jornada. Tratou-se de um recorde em Alvalade.

Quanto ao FC Porto, a melhor casa na Liga foi conseguida na última jornada, ante o Santa Clara, com mais de 50 mil pessoas nas bancadas, algo que não acontecia desde maio de 2018. Mais importante, os dragões conseguiram a melhor média de ocupação (91,16 por cento), superando Benfica (86,45) e Sporting (81,18).

Num campeonato com média de ocupação de 53 por cento, as percentagens mais baixas pertencem a Santa Clara (23,03 por cento), Casa Pia (29,72) e AVS (30,57). Em contraponto, o Famalicão conseguiu 72,3 por cento de média de ocupação, enquanto o Vitória de Guimarães foi a quarta equipa com mais adeptos no estádio por jornada (16.557 mil).