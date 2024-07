O Benfica arrecadou três prémios na Gala Kick-Off que se realiza este domingo, no Convento do Beato.

Com as distinções relativas à época 2023/24, os encarnados receberam o «Prémio Assistências», face à Sociedade Desportiva que somou a maior percentagem de ocupação do estádio ao longo dos 17 jogos dentro de portas realizados pelo clube. Além disso, o Benfica conquistou o «Prémio Estádio», perante uma avaliação ao longo da temporada, segundo diversos critérios (acessibilidade, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza).

Por fim, as águias venceram ainda o «Prémio O Futebol #NAOPARA», que distingue a equipa que somou a maior percentagem de tempo útil nos 34 jogos da Liga, sendo que o Benfica conseguiu uma percentagem média de 58,45 por cento.