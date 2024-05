Benfica e FC Porto despediram-se dos respetivos estádios nesta temporada, no domingo. Durante toda a época, nos jogos da Liga, os encarnados tiveram um número de espectadores na Luz muito superior àquele que os portistas registaram no Dragão.

Nos 17 jogos disputados em casa, o Benfica registou um total acumulado de 956.219 espectadores, numa média de 56.248 adeptos por jogo. A média de ocupação na Luz foi de 87.53%.

Já o FC Porto, segundo clube que levou mais adeptos ao estádio – embora esteja perto de ser ultrapassado – teve 644.503 adeptos no Dragão esta temporada. Em média, deslocaram-se ao estádio dos azuis e brancos 37.912 espectadores por jogo. A taxa de ocupação ficou fixada em 75.77%.

Logo atrás do FC Porto, na terceira posição no que toca ao número de espectadores no estádio, está o Sporting, com 633.099 adeptos que foram a Alvalade este ano.

O total acumulado é inferior ao dos dragões, mas esse número vai, naturalmente, aumentar na última jornada, na receção ao Desportivo de Chaves. Os leões precisam apenas de levar 11.405 adeptos para a derradeira ronda da Liga, de forma a chegar ao segundo lugar no número de espectadores nos estádios.

Em média, o campeão Sporting teve 39.569 por jogo em Alvalade, numa taxa de ocupação de 78.90%.

Benfica perto dos números da época passada

Apesar da temporada ter ficado aquém das expectativas, ao falhar a revalidação do título, todos os jogos disputados pelo Benfica no Estádio da Luz integram o top-20 das melhores casas da época.

O jogo com maior afluência à Luz aconteceu na 7.ª jornada, diante do FC Porto, onde se registaram 62.247 adeptos.

Contas feitas, o Benfica até nem esteve longe dos números da temporada passada, na qual se sagrou campeão, no primeiro ano sob comando de Roger Schmidt. A Luz recebeu 970.837 espectadores em 2022/23, ao passo que na presente época foram 956.219 adeptos ao estádio. Ou seja, esta época estiveram apenas menos 14.618 espectadores na Luz.

A diferença esteve mesmo nesta última jornada. Este domingo, diante do Arouca, o Benfica registou a terceira pior casa da época no campeonato, com 49.364 espectadores. Na temporada passada, frente ao Santa Clara, 64.012 assistiram ao jogo do título: uma diferença de 14.648 adeptos.

Voltando ao top-20, o Sporting-Portimonense, da 32.ª jornada, foi a melhor casa de Alvalade e é a 15.ª melhor do campeonato, com 49.557 adeptos.

Os campeões nacionais, até ao momento, só têm um jogo na lista de melhores 20 casas da Liga, enquanto o FC Porto tem dois. A receção ao Benfica na 24.ª jornada registou 49.013 espectadores, a 18.ª melhor marca do campeonato. Na 2.ª jornada, diante do Farense, o Dragão recebeu 48.129 adeptos, o 20.º melhor registo da Liga.

Farense e Famalicão destacam-se

Farense e Famalicão são as outras duas equipas com uma taxa de ocupação superior a 70%, faltando ainda jogarem na condição de visitado mais uma vez. O São Luís recebeu 79.101 adeptos esta temporada (76.98%), enquanto o Municipal de Famalicão registou 62.452 espectadores (74.70%).

Assim, os algarvios estão mesmo à frente do FC Porto, sendo a terceira equipa com melhor taxa de ocupação no estádio.

Nota ainda para o V. Guimarães, que é a quarta equipa com mais adeptos no próprio estádio, com 295.592 espectadores, à frente do Sp. Braga (239.282).