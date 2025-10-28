Liga: Benfica domina equipa da jornada, guardião do Tondela é estrela maior
Bernardo Fontes não travou o Sporting, mas conseguiu a melhor nota da nona jornada. FC Porto de fora
Bernardo Fontes não travou o Sporting, mas conseguiu a melhor nota da nona jornada. FC Porto de fora
A exibição de elite na receção ao Sporting (3-0), valeu a Bernardo Fontes – guarda-redes do Tondela – a melhor nota da nona jornada da Liga. Ainda que tenha concedido três golos, o guardião brasileiro fez 12 defesas, conseguiu uma saída bem-sucedida e ganhou dois duelos, impedindo o leão de golear.
Por isso, Bernardo Fontes mereceu 14.1 no somatório das notas atribuídas pelo Maisfutebol e pelo SofaScore, o nosso parceiro estatístico.
De resto, o Benfica domina este “onze”, com três representantes: dois na defesa (Samuel Dahl e Otamendi) e um no ataque (Pavlidis). O avançado grego assinou um hat-trick frente ao Arouca (5-0) e saltou para a liderança dos melhores marcadores.
Por sua vez, Sporting (Pote e Suárez) e Sp. Braga (Lagerbielke e Victor Gómez) contam com dois embaixadores. Por fim, o grupo fica completo com os médios Paulo Moreira (Estrela) e Vrousai (Rio Ave), e com o ala Vinicius (Santa Clara).
De fora ficou o FC Porto, que arrancou a ferros uma vitória em Moreira de Cónegos.