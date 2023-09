O Benfica e o Moreirense, com três futebolistas cada, são os clubes em destaque no onze ideal da 4.ª jornada da I Liga, elaborado pelo somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol, com as pontuações estatísticas do Sofascore.

Aursnes, Dí María e Rafa Silva surgem pelo Benfica, enquanto Kewin, Alanzinho e Camacho representam os minhotos.

Entre os restantes cinco jogadores, há cinco clubes representados: Pedro Malheiro do Boavista, Rafael Fernandes do Arouca, Ousmane Diomande do Sporting, Ronald do Estrela e Jhonder Cádiz do Famalicão.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.