Cinco defesas, três alívios e uma exibição de topo em Famalicão valeram ao guarda-redes André Ferreira a melhor nota da 29.ª jornada da Liga. Combinando as avaliações do Maisfutebol e do SofaScore – o nosso parceiro estatístico – o guarda-redes do Moreirense superou os demais, totalizando 13.7 (5 + 8.7).

No encontro que inaugurou a ronda, na sexta-feira, os laterais Francisco Domingues (Moreirense) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão) também se evidenciaram, além do central Ibrahima Ba (Famalicão), por estes dias cobiçado na Alemanha. A defesa deste “onze” fica completa com Otamendi (Benfica).

No meio-campo, as águias Prestianni e Schjelderup fazem companhia a Daniel Bragança (Sporting) e a Rhaldney, do Alverca. Na frente, Rony Lopes (Tondela) faz dupla com Pau Víctor (Sp. Braga).

Consulte o “onze ideal” da 29.ª ronda do campeonato.