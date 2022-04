O Benfica-FC Porto, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, vai ser jogado a 7 de maio, um sábado, a partir das 18 horas, confirmou na manhã desta quarta-feira a Liga, que anunciou os horários de todos os jogos da antepenúltima (32.ª) e penúltima (33.ª) jornadas do principal campeonato português.

A 32.ª jornada arranca na sexta-feira da próxima semana, 29 de abril, em Famalicão, prosseguindo com quatro jogos no sábado, em Arouca, no Funchal, no Porto e no Jamor. No domingo, 1 de maio, a antepenúltima ronda do campeonato passa a dobrar pelo Minho, em Guimarães e Moreira de Cónegos, além de Alvalade, terminando na segunda-feira, em Paços de Ferreira.

Já a jornada do clássico no Estádio da Luz começa com outro clássico, no Bessa, na sexta-feira, 6 de maio, entre Boavista e Vitória de Guimarães. No sábado, além do Benfica-FC Porto, o Sporting visita Portimão e há um Estoril-Moreirense. No domingo, para a ronda 33, joga-se em Barcelos, Vizela, Braga e nos Açores e, na segunda-feira, dia 9, há um Belenenses-Famalicão, que pode ser, tal como outros duelos diretos, determinante nas contas da permanência.

Jornada 32

Sexta-feira, 29 de abril

Famalicão – Estoril, 20H15 – Sport TV

Sábado, 30 de abril

Arouca – Portimonense, 15H00 – Sport TV

Marítimo – Benfica, 17H00 – Sport TV

FC Porto - Vizela, 19H00 – Sport TV

Belenenses – Sp. Braga, 21H00 – Sport TV

Domingo, 1 de maio

V. Guimarães – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

Moreirense – Boavista, 18H00 – Sport TV

Sporting – Gil Vicente, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 2 de maio

P. Ferreira – Tondela, 20H15 – Sport TV

Jornada 33

Sexta-feira, 6 de maio

Boavista – V. Guimarães, 20H15 – Sport TV

Sábado, 7 de maio

Estoril – Moreirense, 15H30 – Sport TV

Benfica – FC Porto, 18H00 – BTV

Portimonense – Sporting, 20H30 – Sport TV

Domingo, 8 de maio

Gil Vicente – Tondela, 15H30 – Sport TV

Vizela – Marítimo, 15H30 – Sport TV

Sp. Braga – Arouca, 18H00 – Sport TV

Santa Clara – P. Ferreira, 20H30 – Sport TV

Segunda, 9 de maio

Belenenses – Famalicão, 20H15 – Sport TV