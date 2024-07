O sorteio da Liga realizou-se este domingo e o claro destaque vai para a 11.ª jornada, com dois grandes jogos entre as quatro principais favoritas à conquista do campeonato.

Com data marcada para 7 de abril, o calendário aponta para um «Clássico» entre Benfica e FC Porto, assim como um Sp. Braga-Sporting. Recordar que na segunda volta (28.ª jornada) os azuis e brancos e os leões recebem os respetivos adversários.