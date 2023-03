O Benfica foi multado em 8.925 euros por utilização de engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos, durante o jogo com o V. Guimarães, no passado sábado, para a 25.ª jornada da I Liga, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), publicado esta quinta-feira.

Ainda relacionado com o Benfica, mas sobre o jogo da jornada 24, o CD da FPF abriu um processo de inquérito ao Marítimo-Benfica e instaurou ainda processos disciplinares ao Marítimo e ao oficial dos insulares, José Luís Mano.

Quanto a outros jogos da 25.ª jornada, o Sp. Braga-FC Porto ditou um total de 3.060 euros em multas aos dragões, 2.040 deles por «atraso no reinício do jogo», em quatro minutos, para a segunda parte, «não tendo justificado o motivo do atraso». Os outros 1.020 euros foram por «comportamento incorreto do público». «Aos 90 minutos de jogo, foi entoado em coro pelos adeptos afetos ao clube visitante, localizados nos setores A10 e A11 (exclusivos aos mesmos) o dizer “Filho da P***”, aquando da realização de um pontapé de baliza por parte do guarda-redes da equipa visitada, dirigido ao mesmo», lê-se, no mapa de castigos.

O Sp. Braga também foi multado, em 867 euros, por «comportamento incorreto do público», por ter sido arremessada, aos «54 minutos de jogo, uma garrafa com água proveniente da bancada central, por parte dos adeptos» do Sp. Braga, «tendo a sua trajetória passado entre os bancos de suplentes e suplementar da equipa visitada e caído dentro do retângulo de jogo», ainda que não tenha «atingido qualquer elemento ou prejudicado o tempo útil de jogo».

Já o Estoril-Chaves resultou em dois jogos de suspensão para o avançado do Estoril, João Carlos, por «utilizar linguagem injuriosa, dizendo: «Vai para o cara***, ladroagem do cara***». «Após ser expulso, dirigiu-se para o árbitro dizendo: “És fraco, vai para o cara***» tendo sido «a expressão utilizada dirigida à equipa de arbitragem, mais concretamente ao árbitro da partida».