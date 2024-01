A receção do Benfica ao Famalicão, da 15.ª jornada da Liga, valeu aos encarnados multas no valor de cerca de 14 mil euros, segundo o relatório do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo pode ler-se no documento, as águias são multadas em 8925 mil euros devido ao comportamento incorreto dos adeptos, nomeadamente o uso de artefactos pirotécnicos nas bancadas.

Os restantes 5100 euros devem-se ao facto de o speaker do Estádio da Luz ter puxado pelo Benfica durante o jogo, ao minuto 85.

Já o Sporting terá de pagar quase 17 mil euros por causa do comportamento dos adeptos no Algarve, na vitória frente ao Portimonense, por 2-1.

Desse valor, 12240 euros devem-se aos artefactos pirotécnicos atirados para o relvado, e que interferiram na partida, ao passo que os restantes 4460 euros devem-se ao uso dos mesmos engenhos, mas apenas na bancada.

De resto, o Portimonense, como organizados da partida, terá de pagar 1275 euros pelo comportamento incorreto do público leonino.

Por fim, e pela mesma razão – uso de artefactos pirotécnicos –, o FC Porto terá de pagar uma multa de 3190 euros, na sequência da receção ao Desp. Chaves. Os flavienses têm uma multa de 531 euros por atraso no início da segunda parte.