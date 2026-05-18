O Benfica foi a equipa que mais pontos amealhou durante a segunda volta do campeonato, ainda assim insuficiente para incomodar o líder FC Porto ou para garantir a vice-liderança. Em 51 pontos, as águias conseguiram 41, pois empataram com Tondela, FC Porto, Casa Pia, Famalicão e Sp. Braga.

Às águias seguem-se Sporting, com 40 pontos, e FC Porto (39). Os leões foram derrotados pelo Benfica e empataram com FC Porto, Sp. Braga, AVS e Tondela. Por sua vez, os dragões perderam com Casa Pia e AVS, e empataram com Sporting, Benfica e Famalicão.

A quarta melhor equipa na segunda volta do campeonato foi o Famalicão, com 33 pontos, seguido por Sp. Braga (32), Arouca (28), Gil Vicente (22) e Estoril, Alverca e Santa Clara, trio que totalizou 19 pontos. Em contraponto, Vitória, Nacional e AVS fizeram 17 pontos, enquanto Rio Ave, Casa Pia e Tondela conseguiram 16.

No fundo desta classificação, o Estrela apenas fez 11 pontos, tendo ganho a Santa Clara e Casa Pia, além dos empates com Alverca, AVS, Gil Vicente, Famalicão e Sp. Braga.

Comparativamente à primeira volta, o FC Porto geriu as distâncias para os rivais, enquanto o Sporting foi capaz de estancar a recuperação do Benfica. Além de o Sp. Braga retomar o habitual quarto lugar, o Moreirense deixou o posto de revelação, deixando o Gil Vicente na companhia do Famalicão.

Na luta pela manutenção, o Alverca revelou-se consistente e o Arouca edificou uma segunda volta fantástica (nove vitórias e um empate). Em sentido contrário permaneceram Vitória, Rio Ave, Casa Pia – que vai disputar o play-off – e Estrela.

Tondela e AVS terminam despromovidos, com 16 e 17 pontos a revelarem-se insuficientes para contrabalançar com uma primeira volta de 12 e 4 pontos.