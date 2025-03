Com o penálti assinalado por falta sobre Ángel Di María na área do Gil Vicente, o Benfica chegou aos 12 penáltis na Liga e ultrapassou o Sporting como equipa com mais castigos máximos a favor no campeonato.

Os encarnados marcaram 11 dos 12 penáltis de que dispuseram – apenas Arthur Cabral desperdiçou. Já o Sporting, converteu com sucesso as 11 tentativas.

De resto, este foi o quarto penálti assinalado a favor do Benfica nas últimas três jornadas do campeonato.