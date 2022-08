A Liga Portugal emitiu um comunicado nesta quarta-feira a dar conta da alteração do horário do Casa Pia-Benfica, da segunda jornada do campeonato. O encontro, inicialmente previsto para dia 12 de agosto (sexta-feira), vai jogar-se no dia 13 (sábado), às 18h00.

Desta forma, o Famalicão-Sporting de Braga também é reagendado e será o jogo de abertura da segunda ronda, com apito inicial para as 20h15 de 12 de agosto.

A Liga explica que os horários dos dois jogos «foram invertidos, em virtude do agendamento dos jogos do play-off da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realizou nesta terça-feira. Se passar o Midtjylland, o Benfica vai defrontar o Dínamo de Kiev ou o Sturm Graz, sendo que a primeira mão será jogada fora de portas nos dias 16 ou 17 de agosto, enquanto a segunda mão será disputada a 23 ou 24 do mesmo mês.

Importa ainda referir que o relvado do Jamor está sem condições para acolher o Casa Pia-Benfica, pelo que os gansos solicitaram que o jogo se realize no Municipal de Leiria.

