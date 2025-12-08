Inaugurar o marcador em Tondela e atingir o sétimo golo no campeonato aproximou Samu, do FC Porto, de Pavlidis (Benfica) e Clayton (Rio Ave), avançados que lideram a lista de melhores marcadores da Liga, seguidos por Pote e Luis Suárez, dupla do Sporting.

Rebobinando, Clayton bisou na visita do Rio Ave à Vila das Aves, sendo decisivo para o triunfo sobre o AVS (2-1). Antes, Pote inaugurou o marcador no dérbi com o Benfica, na Luz (1-1).

O top-5 fica completo com os avançados Schettine (Moreirense) e Pablo (Gil Vicente), com o ponta de lança dos gilistas a entrar em campo nesta segunda-feira, na visita ao Vitória de Guimarães (20h30), duelo que encerra a 13.ª jornada.

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato.

Dez golos: Clayton (Rio Ave) e Pavlidis (Benfica);

Nove golos: Pote e Suárez (Sporting);

Oito golos: Schettine (Moreirense) e Pablo (Gil Vicente);

Sete golos: Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional);

Seis golos: Ricardo Horta (Sp. Braga) e Begraoui (Estoril);

Cinco golos: Marezi (Alverca), Djouahra (Arouca) e Sidny Cabral (Estrela da Amadora).