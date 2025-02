Esta quinta-feira, a Liga confirmou o adiamento do Gil Vicente-Benfica para o dia 28 de março, uma sexta-feira, às 20h15.

Tal como já tinha noticiado o Maisfutebol, ambos os clubes requisitaram o adiamento da partida da 24.ª jornada face ao apertado calendário e a Liga acedeu ao pedido.

O jogo estava inicialmente marcado para o fim de semana de 1 a 2 de março, mas foi adiado para depois da pausa FIFA para compromissos das seleções nacionais.

As águias pediram o adiamento pois defrontam o Sp. Braga, na Taça de Portugal, na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, às 20h45, e voltam a jogar na terça ou quarta-feira seguintes, 4 ou 5 de março, na Liga dos Campeões. Por outro lado, o Gil Vicente recebe o Sporting, também para a Taça de Portugal, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro.

Deste modo, a 24.ª jornada arranca no dia 1 de março, com o Nacional-Famalicão (sábado, 15h30) e termina a 28 de março, com o Gil Vicente-Benfica (sexta-feira, 20h15).

Eis todos os jogos da 24.ª jornada:

1 de março (sábado)

CD Nacional – FC Famalicão, 15h30 - Sport TV

FC Arouca – FC Porto, 18h00 - Sport TV

Vitória SC – Casa Pia AC, 20h30 - Sport TV

2 de março (domingo)

Boavista FC – Santa Clara, 15h30 - Sport TV

Moreirense FC – Estrela Amadora, 15h30 - Sport TV

SC Farense – AFS, 18h00 - Sport TV

Rio Ave FC – SC Braga, 20h30 - Sport TV

3 de março (segunda-feira)

Sporting CP – Estoril Praia, 20h15 - Sport TV

28 de março (sexta-feira)

Gil Vicente FC – SL Benfica, 20h15 - Sport TV