O Benfica-Sporting, da 16.ª jornada da I Liga, tornou-se o jogo com a melhor assistência da época na edição 2022/23 do campeonato, com um total de 62.295 espetadores, de acordo com os dados oficiais da competição.

O dérbi, que terminou empatado 2-2, tornou-se mesmo o primeiro jogo acima da marca dos 60 mil espetadores.

Até esta jornada, o recorde de assistência era o Benfica-Gil Vicente, da 13.ª jornada, que teve 57.266 espetadores.

O duelo da Segunda Circular fica mesmo bem acima da média em nove jogos caseiros do Benfica, nesta altura de 54.989 adeptos.

Por outro lado, o FC Porto registou, no seu oitavo jogo caseiro no campeonato, ante o Famalicão, a assistência mais baixa no Estádio do Dragão. Estiveram 33.313 espetadores na vitória por 4-1 na última noite.

Nenhum dos outros sete jogos caseiros do FC Porto para a Liga 2022/23 tinha ficado abaixo dos 40 mil espetadores. A pior assistência até ao jogo de domingo eram os 41.730 espetadores na receção ao Paços de Ferreira, da 12.ª jornada.

O FC Porto-Famalicão fica mesmo abaixo da média de espetadores no Dragão, nesta altura de 44.368, em oito jogos.