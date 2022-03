O dérbi entre Sporting e Benfica, da 30.ª jornada da Liga, vai jogar-se no dia 17 de abril, domingo, às 20h30, em Alvalade, divulgou a Liga.



O organismo divulgou também os horários dos restantes jogos da 28.ª, 29.ª e 30.ª jornadas. A ronda 28 abre com o Sp. Braga-Benfica, às 20h15 do dia 1 de abril. Por sua vez, os leões recebem o Paços de Ferreira às 20h30 no domingo, dia 2 enquanto o FC Porto fecha a jornada com a receção ao Santa Clara, na segunda-feira (20h15).



Já na 29.ª jornada, o Benfica recebe o Belenenses às 18h00 do dia 9 de abril, duas horas antes de o Sporting entrar em campo em Tondela. Por seu turno, o FC Porto joga em Guimarães às 18h00 de domingo, 10 de abril.



Além do dérbi da cidade de Lisboa à 30.ª jornada, nota para a receção do FC Porto ao Portimonense no dia 16 de abril (20h30).





Confira o calendário completo das referidas jornadas da Liga:

Jornada 28

Sexta-feira, 1 de abril

Sp. Braga – Benfica, 20H15 – Sport TV

Sábado, 2 de abril

Belenenses– Portimonense, 15H30 – Sport TV

Arouca – Gil Vicente, 18H00 – Sport TV

Estoril Praia – Vizela, 18H00 – Sport TV

Famalicão – Boavista, 20H30 – Sport TV

Domingo, 3 de abril

Marítimo–Tondela, 15H30 – Sport TV

Moreirense – Vitória, 18H00 – Sport TV

Sporting – P. Ferreira, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 4 de abril

FC Porto – Santa Clara, 20H15 – Sport TV

Jornada 29

Sexta-feira, 8 de abril

Gil Vicente – Moreirense, 20H15 – Sport TV

Sábado, 9 de abril

P. Ferreira – Marítimo, 15H30 – Sport TV

Benfica – Belenenses, 18H00 – BTV

Boavista – Arouca, 18H00 – Sport TV

Tondela – Sporting, 20H30 – Sport TV

Domingo, 10 de abril

Portimonense – Famalicão, 15H30 – Sport TV

Santa Clara – Estoril Praia, 15h30 – Sport TV

Vitória – FC Porto, 18H00 – Sport TV

Vizela – Sp. Braga, 20H30 – Sport TV

Jornada 30

Sexta-feira, 15 de abril

Arouca – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

Famalicão – Gil Vicente, 18H00 – Sport TV

Vitória – P. Ferreira, 20H30 – Sport TV

Sábado, 16 de abril

Moreirense – Tondela, 15H30 – Sport TV

Marítimo – Boavista, 18H00 – Sport TV

Belenenses – Vizela, 18H00 – Sport TV

FC Porto – Portimonense, 20H30 – Sport TV

Domingo, 17 de abril

Sporting – Benfica, 20H30 – Sport TV

Segunda-feira, 18 de abril

Estoril Praia – Sp. Braga, 20H30 – Sport TV