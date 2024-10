O Nacional-Benfica deste domingo foi oficialmente adiado.

O famoso nevoeiro da Choupana voltou a estragar a festa do futebol. A ameaça já pairava na paisagem um par de horas antes do início da partida, mas foi por volta da meia hora antes do início do Nacional-Benfica, da 8.ª jornada da Liga, que o adiamento começou a ganhar força.

Durante o aquecimento das equipas a névoa começou a aparecer com mais intensidade, mas também a desaparecer logo de seguida com ajuda do vento. Mesmo assim, árbitros e jogadores entraram em campo dispostos a cumprir o seu papel, mas as paupérrimas condições de visibilidade determinaram a suspensão do jogo ao minuto oito, e já depois de uma pequena paragem pelo meio com a esperança de o vento dar uma ajudinha.

O público não gostou, mas a contestação durou pouco tempo, uma vez que ninguém estava a ver o campo na sua plenitude. Gustavo Correia apitou e mandou todos de volta para o balneário.

As equipas regressaram às cabines, e perto do final do limite de espera pela melhoria das condições, cerca de 30 minutos, ainda chegaram a voltar ao relvado para aquecer, pois o nevoeiro dava mostras de poder levantar para longe. Mas nada feito. Voltou com nova vaga intensa, não deixando dúvidas quanto à tomada de decisão do adiamento.

Esperados os 30 minutos regulamentares, a equipa de arbitragem decidiu pelo adiamento. A nova data será conhecida em breve, sendo que terá de ser realizada dentro das próximas seis semanas, com algumas exceções.

A nova data do encontro será conhecida nas próximas 48 horas.