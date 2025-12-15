Vangelis Pavlidis esteve em grande plano na goleada do Benfica diante do Moreirense, por 4-0, e com o «hat-trick» saltou para a liderança isolada da lista de melhores marcadores da Liga.

O avançado grego respondeu da melhor forma ao «bis» de Luis Suárez no Sporting-AVS e não permitiu ao avançado colombiano habituar-se ao trono dos goleadores. No terceiro posto segue Clayton (Rio Ave), com dez golos marcados, mais um do que Pedro Gonçalves (Sporting) e com dois de diferença para os avançados Schettine (Moreirense) e Pablo (Gil Vicente).

Confira a lista de melhores marcadores do campeonato.

13 golos: Pavlidis (Benfica)

11 golos: Luis Suárez (Sporting)

Dez golos: Clayton (Rio Ave);

Nove golos: Pote (Sporting);

Oito golos: Schettine (Moreirense) e Pablo (Gil Vicente);

Sete golos: Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional);

Seis golos: Begraoui (Estoril);

Cinco golos: Ricardo Horta (Sp. Braga), Marezi (Alverca), Djouahra (Arouca) e Sidny Cabral (Estrela da Amadora).