Liga: «hat-trick» de Pavlidis isola-o no topo da lista de melhores marcadores
Avançado grego leva 13 golos na prova, mais dois do que Luis Suárez
Vangelis Pavlidis esteve em grande plano na goleada do Benfica diante do Moreirense, por 4-0, e com o «hat-trick» saltou para a liderança isolada da lista de melhores marcadores da Liga.
O avançado grego respondeu da melhor forma ao «bis» de Luis Suárez no Sporting-AVS e não permitiu ao avançado colombiano habituar-se ao trono dos goleadores. No terceiro posto segue Clayton (Rio Ave), com dez golos marcados, mais um do que Pedro Gonçalves (Sporting) e com dois de diferença para os avançados Schettine (Moreirense) e Pablo (Gil Vicente).
Confira a lista de melhores marcadores do campeonato.
13 golos: Pavlidis (Benfica)
11 golos: Luis Suárez (Sporting)
Dez golos: Clayton (Rio Ave);
Nove golos: Pote (Sporting);
Oito golos: Schettine (Moreirense) e Pablo (Gil Vicente);
Sete golos: Samu (FC Porto) e Chuchu Ramírez (Nacional);
Seis golos: Begraoui (Estoril);
Cinco golos: Ricardo Horta (Sp. Braga), Marezi (Alverca), Djouahra (Arouca) e Sidny Cabral (Estrela da Amadora).