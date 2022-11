A Liga divulgou, esta terça-feira, as datas e os horários dos jogos entre a 14.ª e a 16.ª jornada do campeonato.

O dérbi entre Benfica e Sporting, da 16.ª ronda, vai disputar-se a 15 de janeiro de 2023 (domingo), às 18h00, no Estádio da Luz.

No que toca à primeira jornada após a paragem para o Mundial do Qatar, esta tem início a 28 de dezembro, quarta-feira, dia em que o FC Porto recebe o Arouca (21h15). Já o Sporting entram em campo no dia seguinte, em Alvalade, frente ao Paços de Ferreira, também às 21h15. O Sporting de Braga recebe o Benfica a 30 de dezembro, também à mesma hora, naquele que é o jogo de maior, cartaz da jornada.

