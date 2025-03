O dérbi Benfica-Sporting, da 33.ª jornada da Liga, disputa-se no dia 10 de maio, sábado, no Estádio da Luz, às 18 horas.

O organismo divulgou o calendário completo até à penúltima jornada, na qual podem ficar decididas as contas do título. Nessa 33.ª ronda, o FC Porto joga no Bessa e o Sporting de Braga visita o Casa Pia.

Nota ainda para a deslocação do Benfica a Guimarães, correspondente à 30.ª jornada, agendada para 19 de abril, sábado, às 20h30.

O CALENDÁRIO COMPLETO DA JORNADA 29 À 33:

29.ª jornada

11 de abril (sexta-feira)

Gil Vicente – Vitória, 20h15 – Sport TV

12 de abril (sábado)

Famalicão – Estoril Praia, 15h30 – Sport TV

Boavista – Nacional, 15h30 – Sport TV

Santa Clara – Sporting, 18h00 – Sport TV

Casa Pia – FC Porto, 20h30 – Sport TV

13 de abril (domingo)

Estrela Amadora – Farense, 15h30 – Sport TV

Benfica – Arouca, 18h00 – BTV

SC Braga – AFS, 18h00 – Sport TV

Moreirense – Rio Ave, 20h30 – Sport TV

30.ª jornada

18 abril (sexta-feira)

Rio Ave – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

Farense – Boavista, 15h30 – Sport TV

FC Porto – Famalicão, 18h00– Sport TV

Sporting – Moreirense, 20h30 – Sport TV

19 abril (sábado)

Nacional – Gil Vicente, 15h30, Sport TV

AFS – Casa Pia, 15h30 – Sport TV

Estoril Praia – SC Braga, 18h00 – Sport TV

Arouca – Estrela Amadora, 18h00 – Sport TV

Vitória – Benfica, 20h30 – Sport TV

31.ª jornada

25 de abril (sexta-feira)

Famalicão – SC Braga, 20h30 – Sport TV

26 de abril (sábado)

Santa Clara – Arouca, 15h30 – Sport TV

Gil Vicente – Farense, 18h00 – Sport TV

Estrela Amadora – FC Porto, 20h30 – Sport TV

27 de abril (domingo)

Moreirense – Nacional, 15h30 – Sport TV

SL Benfica – AFS, 18h00 – BTV

Vitória – Rio Ave, 18h00 – Sport TV

Boavista – Sporting, 20h30 – Sport TV

28 de abril (segunda-feira)

Casa Pia – Estoril Praia, 20h15 – Sport TV

32.ª jornada

2 de maio (sexta-feira)

FC Porto – Moreirense, 20h15 – Sport TV

3 de maio (sábado)

Nacional – Vitória, 15h30 – Sport TV

Farense – Famalicão, 15h30 – Sport TV

SC Braga – Santa Clara, 18h00 – Sport TV

Estoril Praia – Benfica, 20h30 – Sport TV

4 de maio (domingo)

Rio Ave – Estrela Amadora, 15h30 – Sport TV

Arouca – Casa Pia, 18h00 – Sport TV

Sporting – Gil Vicente, 20h30 – Sport TV

5 de maio (segunda-feira)

AFS – Boavista, 20h15 – Sport TV

33.ª jornada

10 de maio (sábado)

Santa Clara – Famalicão, 15h30 – Sport TV

Nacional – Rio Ave, 15h30 – Sport TV

Benfica – Sporting, 18h00 – BTV

Casa Pia – SC Braga, 20h30 – Sport TV

Gil Vicente – Arouca, 20h30 – Sport TV

11 de maio (domingo)

Estrela Amadora – AFS, 15h30 – Sport TV

Moreirense – Estoril Praia, 18h00 – Sport TV

Vitória – Farense, 18h00 – Sport TV

Boavista – FC Porto, 20h30 – Sport TV