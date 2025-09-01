A Liga Portugal divulgou, esta segunda-feira, os horários dos encontros referentes à quinta jornada do campeonato.

O Alverca dá o tiro de partida diante do Tondela, ao mesmo tempo que o Benfica recebe o Santa Clara na Luz. Ambos os jogos estão agendados para o próximo dia 12 de setembro (sexta-feira), às 20h15.

No dia seguinte, FC Porto e Nacional medem forças a partir das 18 horas, sendo que o cartaz de sábado fecha com a deslocação do Sporting ao terreno do Famalicão, às 20h30 horas.

A quinta jornada disputa-se após os compromissos de seleções. Pode ver, em direto, o Moreirense-Rio Ave na TVI, pelas 15h30 de sábado. Todos os jogos têm acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

Eis o calendário da quinta jornada:

Sexta-feira, 12 de setembro

Alverca – Tondela, 20h15 – Sport TV

Benfica – Santa Clara, 20h15 – BTV

Sábado, 13 de setembro

Moreirense – Rio Ave, 15h30 – TVI

Estoril Praia – AVS, 15h30 – Sport TV

FC Porto – Nacional, 18h00 – Sport TV

Famalicão – Sporting, 20h30 – Sport TV

Domingo, 14 de setembro

Estrela Amadora – V. Guimarães, 15h30 – Sport TV

Arouca – Casa Pia, 18h00 – Sport TV

Sp. Braga – Gil Vicente, 20H30 – Sport TV