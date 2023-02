João Mário fez cinco golos em menos de dez dias e subiu ao primeiro lugar da lista dos melhores marcadores da Liga. O médio do Benfica chegou, com o bis deste sábado, aos doze golos e igualouo colega de equipa Gonçalo Ramos e o espanhol Fran Navarro no primeiro lugar da lista dos goleadores.

Recorde-se que Fran Navarro, tal como Taremi, só entram em campo este domingo, enquanto Pedro Gonçalves só joga na segunda-feira. O Gil Vicente, o FC Porto e o Sporting, de resto, têm nesta altura menos dois jogos do que o Benfica na Liga.

Lista dos melhores marcadores:

1.º Gonçalo Ramos (Benfica), 12 golos

Fran Navarro (Gil Vicente), 12

João Mário (Benfica), 12

4.º Pedro Gonçalves (Sporting), 10

Mehdi Taremi (FC Porto), 10

6.º Ricardo Horta (Sporting de Braga), 8

Galeno (FC Porto), 8

8.º Yusupha (Boavista), 7

Aziz Yakubu (Rio Ave), 7

Vitinha (Sporting de Braga), 7

11.º Oday Dabbagh (Arouca), 6

Evanilson (FC Porto), 6

Rafa (Benfica), 6

Simon Banza (Sp. Braga), 6

Marcus Edwards (Sporting), 6