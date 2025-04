Bruno Lage, Álvaro Carreras e Kökcü receberam, esta terça-feira, os prémios referentes às distinções de melhor treinador, melhor defesa e melhor médio do mês de março.

Os troféus foram entregues pela Liga aos vencedores, na Academia do Seixal. Recorde-se que Lage arrecadou o prémio com 26,67 por cento dos votos, Carreras venceu com 18,52 por cento das escolhas e Köckü superou a concorrência com 17,78 por cento das preferências.

