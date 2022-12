Quase mês e meio depois, a bola volta a rolar na I Liga portuguesa. A 14.ª jornada arranca esta sexta-feira, em Vila do Conde, com o Rio Ave-Marítimo, jogo que foi antecipado cinco dias.

Depois do Natal, o campeonato volta com os restantes oito jogos, entre a próxima quarta-feira (28) e sexta-feira (30). O prato forte é o jogo que fecha a ronda, com o líder Benfica a visitar o Sporting de Braga, atual terceiro classificado.

Neste artigo, em permanente atualização no Maisfutebol até à próxima semana, confira os lesionados, castigados e outros indisponíveis em cada equipa, para a última ronda do ano 2022. Siga, ao minuto, tudo sobre esta jornada, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO:

Rio Ave-Marítimo (20h15)

Rio Ave

Lesionados: Joca, Lucas Flores.

Castigados:

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

QUARTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO:

Portimonense-Casa Pia (19h00)

Portimonense

Lesionados:

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Lucas Paes, Léo Natal, Duplexe.

Castigados:

FC Porto-Arouca (21h15)

FC Porto

Lesionados: Francisco Meixedo, Pepe, Stephen Eustáquio, Evanilson.

Castigados:

Arouca

Lesionados: Vitinho, Sema Velázquez, Arsénio (em dúvida), Pedro Moreira (em dúvida), Rafa Mújica (em dúvida)

Castigados:

QUINTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO

Gil Vicente-Santa Clara (17h00)

Gil Vicente

Lesionados: Andrew, Rúben Fernandes, Pedro Tiba.

Castigados: Danilo Veiga.

Santa Clara

Lesionados: Tomás Domingos, Costinha, Bruno Jordão.

Castigados:

Estoril-Boavista (19h00)

Estoril

Lesionados:

Castigados:

Boavista

Lesionados: Filipe Ferreira, Martim Tavares.

Castigados:

Sporting-Paços de Ferreira (21h15)

Sporting

Lesionados: Luís Neto, Daniel Bragança, Hidemasa Morita, Sotiris Alexandropoulos.

Castigados:

Paços de Ferreira

Lesionados:

Castigados:

Outros: Tiago Ilori (emprestado pelo Sporting)

SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO

Desp. Chaves-Famalicão (17h00)

Desp. Chaves

Lesionados: Edu, Sandro Cruz (em dúvida), Héctor (em dúvida).

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Théo Fonseca, André Simões, Puma Rodríguez.

Castigados:

Vizela-V. Guimarães (19h00)

Vizela

Lesionados:

Castigados: Friday Etim (segundo de dois jogos de castigo, após expulsão em Mafra).

V. Guimarães

Lesionados: Zé Carlos, Tomás Händel.

Castigados:

Sp. Braga-Benfica (21h15)

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados:

Benfica

Lesionados: João Mário (em dúvida), David Neres (em dúvida)

Castigados: