A 22.ª jornada da I Liga arranca esta sexta-feira, com um duelo entre duas equipas que procuram a tranquilidade definitiva na busca pela manutenção: Famalicão e Portimonense abrem uma ronda que tem mais três jogos no sábado, três no domingo e dois na segunda-feira.

No sábado, há um Arouca-Casa Pia, Marítimo-Santa Clara e a visita do líder Benfica a Vizela. No domingo, o Rio Ave recebe o Desportivo de Chaves, o Paços é anfitrião do Boavista e o FC Porto continuará a tentar a aproximação à liderança, na receção ao Gil Vicente. Na segunda-feira, o Sporting recebe o Estoril à procura de aproximar-se dos lugares de Liga dos Campeões e há um sempre quentinho dérbi minhoto, em Guimarães, entre Vitória e Sporting de Braga.

Confira, neste artigo, em permanente atualização, os lesionados, os castigados e outros indisponíveis para mais uma ronda no campeonato. Siga todos os jogos, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO

Famalicão-Portimonense (20h15)

Famalicão

Lesionados: Puma Rodríguez, Théo Fonseca.

Castigados: Jhonder Cádiz (primeiro de três jogos de suspensão).

Portimonense

Lesionados: Bruno Reis, Carlinhos, Gonçalo Costa.

Castigados: Welinton Júnior (quinto amarelo).

SÁBADO, 25 DE FEVEREIRO

Arouca-Casa Pia (15h30)

Arouca

Lesionados: Weverson, Sema Velázquez, Vitinho, Alan Ruiz.

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: Léo Natel.

Castigados:

Marítimo-Santa Clara (18h00)

Marítimo

Lesionados: Diogo Mendes.

Castigados:

Santa Clara

Lesionados: Sagna, Walter González (em dúvida), Boateng (em dúvida).

Castigados: Ygor Nogueira (primeiro de dois jogos de suspensão).

Vizela-Benfica (20h30)

Vizela

Lesionados: Raphael Guzzo (em dúvida).

Castigados:

Benfica

Lesionados: Mihailo Ristic, Julian Draxler.

Castigados:

DOMINGO, 26 DE FEVEREIRO:

Rio Ave-Desportivo de Chaves (15h30)

Rio Ave

Lesionados: Vítor Gomes, Joca, Amine Oudrhiri.

Castigados:

Desportivo de Chaves

Lesionados: Paulo Vítor, Edu, João Correia, Obiora, Sidy Sarr, Jonny Arriba.

Castigados:

Paços de Ferreira-Boavista (18h00)

Paços de Ferreira

Lesionados:

Castigados:

Boavista

Lesionados: Adalberto Peñaranda.

Castigados: Bruno Lourenço, Vincent Sasso (quinto amarelo).

FC Porto-Gil Vicente (20h30)

FC Porto

Lesionados: Francisco Meixedo, Gabriel Veron, Galeno.

Castigados:

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk, Alipour.

Castigados: Vítor Carvalho.

Outros: Carraça (cedido pelo FC Porto).

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO

Sporting-Estoril (19h00)

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança.

Castigados: Manuel Ugarte (nono amarelo).

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados:

V. Guimarães-Sp. Braga (21h15)

V. Guimarães

Lesionados: Jorge Fernandes, Zé Carlos.

Castigados:

Sp. Braga

Lesionados:

Castigados: