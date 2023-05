A 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga arranca esta sexta-feira e termina na segunda-feira. Uma ronda importantíssima no campeonato, até porque há a possibilidade de muita coisa ficar definida: do título ao pódio da Liga, passando pelos lugares de acesso às competições europeias e às contas da manutenção e da descida.

Esta noite há um Gil Vicente-Boavista. No sábado, há quatro encontros: Vizela-Famalicão, Desportivo de Chaves-Paços de Ferreira, Portimonense-Benfica e Sporting-Marítimo. No domingo, três duelos: Rio Ave-V. Guimarães, Sp. Braga-Santa Clara e FC Porto-Casa Pia. Por fim, na segunda-feira, o Estoril-Arouca.

Acompanhe, no Maisfutebol, tudo sobre mais uma jornada, ao minuto, com crónicas, destaques, vídeos do golos no imediato, resumos dos jogos e reportagem, com as reações dos protagonistas.

Veja, neste artigo, os lesionados, castigados e outros indisponíveis em cada clube.

6.ª FEIRA, 12 DE MAIO

Gil Vicente-Boavista (20h15)

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk, Alipour.

Castigados: Vítor Carvalho.

Boavista

Lesionados:

Castigados: Masaki Watai.

SÁBADO, 13 DE MAIO

Vizela-Famalicão (15h30)

Vizela

Lesionados:

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Pelé, Puma Rodríguez, Théo Fonseca.

Castigados:

Desp. Chaves-Paços de Ferreira (15h30)

Desp. Chaves

Lesionados: Jonny Arriba.

Castigados: Guima.

Paços de Ferreira

Lesionados:

Castigados: Juan Delgado.

Portimonense-Benfica (18h00)

Portimonense

Lesionados:

Castigados:

Benfica

Lesionados: Julian Draxler.

Castigados: Nicolás Otamendi.

Sporting-Marítimo (20h30)

Sporting

Lesionados: St. Juste, Jovane Cabral.

Castigados:

Marítimo

Lesionados: Matous Trmal.

Castigados:

Outros indisponíveis: Geny Catamo (emprestado pelo Sporting).

DOMINGO, 14 DE MAIO

Rio Ave-V. Guimarães (15h30)

Rio Ave

Lesionados: Joca, Bruno Ventura.

Castigados:

V. Guimarães

Lesionados:

Castigados: Ibrahima Bamba.

Sp. Braga-Santa Clara (18h00)

Sp. Braga

Lesionados: Castro, Al Musrati.

Castigados: Álvaro Djaló.

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira, Xavi Quintillà.

Castigados:

FC Porto-Casa Pia (20h30)

FC Porto

Lesionados: João Mário.

Castigados: Iván Marcano, Otávio.

Casa Pia

Lesionados: Léo Natel, Kiki Silva.

Castigados:

Outros indisponíveis: Romário Baró (emprestado pelo adversário).

2.ª FEIRA, 15 DE MAIO

Estoril-Arouca (20h15)

Estoril

Lesionados:

Castigados: Tiago Santos.

Arouca

Lesionados: Weverson, Vitinho, Oday Dabbagh.

Castigados: