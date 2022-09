Está aí mais uma jornada da I Liga portuguesa de futebol. A quinta ronda arranca dentro de poucas horas, esta sexta-feira, com dois jogos. O Benfica, atual líder isolado, recebe o Vizela no duelo inaugural (19h00), enquanto o Estoril é anfitrião do Sporting (21h15), que procura escalar na classificação depois de duas derrotas.

No sábado, dois duelos em terras minhotas. Em Braga, há dérbi entre Sp. Braga e V. Guimarães, seguido do Gil Vicente-FC Porto, em Barcelos.

No domingo, há paragens no Casa Pia-Arouca, no Santa Clara-Marítimo e no Portimonense-Famalicão, antes de uma segunda-feira que tem o Boavista-Paços de Ferreira e o Desp. Chaves-Rio Ave.

Siga, ao minuto, no Maisfutebol, tudo sobre os jogos da jornada, com crónica, destaques, resumo e reportagem com os protagonistas. Veja, neste artigo, os lesionados, castigados e outros indisponíveis em cada equipa, numa peça em permanente atualização.

SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO

Benfica-Vizela (19h00)

Benfica

Lesionados: Morato, João Victor, Lucas Veríssimo.

Castigados:

Vizela

Lesionados: Friday Etim.

Castigados:

Estoril-Sporting (21h15)

Estoril

Lesionados: Lucas Áfrico.

Castigados:

Sporting

Lesionados: Paulinho, Jovane Cabral, Daniel Bragança.

Castigados:

SÁBADO, 3 DE SETEMBRO

Sp. Braga-V. Guimarães (15h30)

Sp. Braga

Lesionados: Víctor Gómez.

Castigados:

V. Guimarães

Lesionados: Miguel Maga, André Silva, Bruno Gaspar, Tomás Händel.

Castigados:

Gil Vicente-FC Porto (20h30)

Gil Vicente

Lesionados: Lucas Barros, Murilo Souza, Kritciuk.

Castigados:

Outros: Carraça (emprestado pelo FC Porto).

FC Porto

Lesionados: Marko Grujic, Wilson Manafá (em dúvida).

Castigados:

DOMINGO, 4 DE SETEMBRO

Casa Pia-Arouca (15h30)

Casa Pia

Lesionados: Carnejy Antoine.

Castigados:

Arouca

Lesionados: Sema Velázquez.

Castigados:

Santa Clara-Marítimo (18h00, 17h00 locais)

Santa Clara

Lesionados: Tomás Domingos, Costinha.

Castigados:

Marítimo

Lesionados: Zainadine, Clésio.

Castigados:

Portimonense-Famalicão (20h30)

Portimonense

Lesionados: Mohamed Diaby, Carlinhos, Sapara, Anderson Oliveira.

Castigados:

Famalicão

Lesionados: Aguirregabiria, Diogo Queirós, Iván Jaime.

Castigados

SEGUNDA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

Boavista-Paços de Ferreira

Boavista

Lesionados: Miguel Reisinho, Luís Santos, Yusupha.

Castigados:

Paços de Ferreira

Lesionados: Jordi, Jorge Silva, Tiago Ilori, Nico Gaitán, Luiz Carlos.

Castigados: Matchoi Djaló.

Desp. Chaves-Rio Ave (21h15)

Desp. Chaves

Lesionados:

Castigados: Patrick Fernandes

Rio Ave

Lesionados:

Castigados: João Ferreira (segundo de dois jogos).