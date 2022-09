Depois da pausa para as seleções, a I Liga portuguesa está de volta para a 8.ª jornada, que arranca na sexta-feira, com jogos em Alvalade e no Dragão.

No duelo de abertura, o Sporting recebe o Gil Vicente e, pouco depois, o FC Porto recebe o Sporting de Braga, num dos jogos de cartaz da ronda, a par da visita do líder Benfica a Guimarães, no sábado.

Além do duelo entre minhotos e águias no sábado, o dia tem ainda um Vizela-Portimonense e um Desp. Chaves-Estoril. No domingo, há um Rio Ave-Santa Clara, um Paços de Ferreira-Arouca e um Famalicão-Boavista. A ronda termina na segunda-feira, com o Marítimo-Casa Pia.

Confira, neste artigo em permanente atualização, os lesionados, castigados e quem está em dúvida para cada um dos nove jogos, que pode acompanhar ao minuto, no Maisfutebol.

6.ª FEIRA, 30 DE SETEMBRO

Sporting-Gil Vicente (19h00)

Sporting

Lesionados: Daniel Bragança, Jovane Cabral, Luís Neto, Pedro Porro, Sebastián Coates.

Castigados:

Gil Vicente

Lesionados:

Castigados: Brian Araújo.

FC Porto-Sp. Braga (21h15)

FC Porto

Lesionados: Pepe, Otávio.

Castigados:

Sp. Braga

Lesionados: Víctor Gómez, Niakaté e Vitinha (em dúvida).

Castigados:

SÁBADO, 1 DE OUTUBRO

Vizela-Portimonense (15h30)

Vizela

Lesionados: Bruno Wilson, Luiz Felipe.

Castigados:

Portimonense

Lesionados: Pedro Sá, Carlinhos, Anderson.

Castigados:

Desp. Chaves-Estoril (18h00)

Desp. Chaves

Lesionados: Obiora, Euller (em dúvida).

Castigados: Steven Vitória.

Estoril

Lesionados: João Carlos, Rosier (em dúvida).

Castigados: Mor Ndiaye.

V. Guimarães-Benfica (20h30)

V. Guimarães

Lesionados: Miguel Maga, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Tomás Händel, André Silva.

Castigados:

Benfica

Lesionados: Morato, Lucas Veríssimo, João Victor.

Castigados: Henrique Araújo.

DOMINGO, 2 DE OUTUBRO

Rio Ave-Santa Clara (15h30)

Rio Ave

Lesionados:

Castigados: Guga Rodrigues.

Santa Clara

Lesionados: Costinha, Paulo Henrique.

Castigados:

Paços de Ferreira-Arouca (18h00)

Paços de Ferreira

Lesionados: Luiz Carlos, Pedro Ganchas, Jordan Holsgrove, Jorge Silva (em fase final de recuperação, já integrado).

Castigados:

Arouca

Lesionados: Sema Velázquez.

Castigados:

Famalicão-Boavista (20h30)

Famalicão

Lesionados: Diogo Queirós, Iván Jaime, Martín Aguirregabiria.

Castigados:

Boavista

Lesionados: Reggie Cannon.

Castigados:

SEGUNDA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

Marítimo-Casa Pia (20h15)

Marítimo

Lesionados:

Castigados:

Casa Pia

Lesionados: João Nunes, Carnejy Antoine.

Castigados: