Está aí à porta a 33.ª jornada da I Liga, a antepenúltima da edição 2022/23, com grandes decisões em jogo. Da luta pelo título à disputa pelo lugar de play-off para evitar a descida, passando pelo acesso à Liga dos Campeões e à Liga Conferência, muito pode (ou vai) decidir-se neste fim de semana.

A ronda abre na sexta-feira, com o Marítimo-Vizela, num jogo que pode garantir o play-off aos insulares e relegar Paços de Ferreira e Santa Clara para a II Liga.

No sábado, o dia começa com o Arouca-Desp. Chaves e o Santa Clara-Portimonense ao início da tarde, seguindo-se um importante Boavista-Sp. Braga na luta dos minhotos pela ida à Champions e, por fim, o Famalicão-FC Porto, crucial nas contas do título, mas também para os dragões selarem no mínimo, em definitivo, o segundo lugar.

No domingo, o prato forte serve-se ao fim do dia, com o dérbi Sporting-Benfica, já depois do V. Guimarães-Gil Vicente, do Casa Pia-Estoril e do Paços de Ferreira-Rio Ave.

Confira, nesta peça, todos os lesionados, castigados e indisponíveis em cada equipa, para uma jornada que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.

SEXTA-FEIRA, 19 DE MAIO

Marítimo-Vizela (20h15)

Marítimo

Lesionados: Matous Trmal.

Castigados: Brayan Riascos.

Vizela

Lesionados:

Castigados: Matheus Pereira.

SÁBADO, 20 DE MAIO

Arouca-Desp. Chaves (15h30)

Arouca

Lesionados: Benji Michel, Weverson, Vitinho, Oday Dabbagh.

Castigados:

Desp. Chaves

Lesionados: Jonny Arriba, Jô, Euller.

Castigados:

Santa Clara-Portimonense (15h30, 14h30 nos Açores)

Santa Clara

Lesionados: Marco Pereira, Xavi Quintillà.

Castigados: Ricardinho.

Portimonense

Lesionados:

Castigados: Pedrão.

Outros indisponíveis: Kim Yong-hak (no Mundial sub-20 pela Coreia do Sul).

Boavista-Sp. Braga (18h00)

Boavista

Lesionados:

Castigados: Robert Bozenik, Petit (treinador).

Sp. Braga

Lesionados: Borja, Tormena, Castro, Al Musrati.

Castigados:

Famalicão-FC Porto (20h30)

Famalicão

Lesionados: Pelé, Puma Rodríguez, Théo Fonseca.

Castigados: Francisco Moura, Leandro Sanca.

FC Porto

Lesionados: João Mário.

Castigados:

DOMINGO, 21 DE MAIO

V. Guimarães-Gil Vicente (15h30)

V. Guimarães

Lesionados: André André.

Castigados:

Gil Vicente

Lesionados: Kritciuk, Alipour.

Castigados: Pedro Tiba.

Casa Pia-Estoril (18h00)

Casa Pia

Lesionados: Léo Natel, Kiki Silva.

Castigados: Afonso Taira.

Estoril

Lesionados:

Castigados:

Paços de Ferreira-Rio Ave (18h00)

Paços de Ferreira

Lesionados: Matchoi Djaló (em dúvida).

Castigados: Paulo Bernardo.

Rio Ave

Lesionados: Bruno Ventura, Joca.

Castigados:

Sporting-Benfica (20h30)

Sporting

Lesionados: St. Juste, Jovane Cabral.

Castigados: Antonio Adán.

Outros indisponíveis: Mateo Tanlongo (no Mundial sub-20 pela Argentina).

Benfica

Lesionados: Julian Draxler.

Castigados: