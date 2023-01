O Paços de Ferreira-Benfica, jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, antecipado para quinta-feira, 26 de janeiro, vai ser arbitrado por Luís Godinho, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ao início da tarde desta terça-feira.

Godinho vai ter como assistentes Rui Teixeira e Pedro Mota. Pedro Ramalho é o quarto árbitro e, no vídeo-árbitro, vai estar Fábio Melo, assistido por Sérgio Jesus.

Antes do jogo em Paços de Ferreira, Luís Godinho vai estar, esta noite, nas funções de vídeo-árbitro, no Arouca-Sporting da Taça da Liga. No passado sábado, apitou o V. Guimarães-FC Porto, para a 17.º jornada do campeonato.

Siga o P. Ferreira-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol, a partir das 20h15 de quinta-feira.