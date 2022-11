O Estádio da Luz, casa do Benfica, segue, ao final da 12.ª jornada da Liga, na liderança do ranking de estádios do principal campeonato português, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, pela entidade organizadora da competição.

Na hierarquia, não se registaram grandes alterações.

O Municipal de Braga passou para a frente do Cidade de Barcelos, estando agora no quarto lugar. O Estádio do Marítimo também ultrapassou o Capital do Móvel.

Veja, na galeria associada, a atualização do ranking de estádios.

As avaliações dos recintos são baseadas na análise dos delegados de cada jogo. Estão em causa as «acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza».

São também avaliados «critérios relacionados com o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo e aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash)».