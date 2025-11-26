Liga: os árbitros escolhidos para a 12.ª jornada
André Narciso no FC Porto-Estoril, Anzhony Rodrigues apita o Sporting-Estrela e Iancu Vasilica está a cargo do Nacional-Benfica
Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 12.ª jornada da Liga.
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, a lista para esta jornada, que terá André Narciso a apitar o FC Porto-Estoril, com auxílio de João Malheiro Pinto no VAR.
Por sua vez, Anzhony Rodrigues é o juiz escolhido para estar a cargo do Sporting-Estrela, sendo que Manuel Oliveira ficará no VAR. Destaque também para Iancu Vasilica, árbitro escolhido para apitar a deslocação do Benfica ao reduto do Nacional.
Confira todas as nomeações para os jogos da 12.ª jornada:
V. Guimarães-AVS
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Jonathan Babo
Casa Pia-Alverca
Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: José Mira e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Rui Costa
AVAR: João Martins
Moreirense-Famalicão
Árbitro: David Silva
Assistentes; Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
Nacional-Benfica
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e João Bessa Silva
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Tiago Leandro
Gil Vicente-Tondela
Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Pedro Ribeiro e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Fábio Silva
Rio Ave-Santa Clara
Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: Inácio Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda
Sporting-Estrela
Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras
FC Porto-Estoril
Árbitro: André Narciso
Assistentes: Rúben Silva e André Botelho
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Pedro Felisberto
Arouca-Sp. Braga
Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Vasco Marques