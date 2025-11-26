Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 12.ª jornada da Liga.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, a lista para esta jornada, que terá André Narciso a apitar o FC Porto-Estoril, com auxílio de João Malheiro Pinto no VAR.

Por sua vez, Anzhony Rodrigues é o juiz escolhido para estar a cargo do Sporting-Estrela, sendo que Manuel Oliveira ficará no VAR. Destaque também para Iancu Vasilica, árbitro escolhido para apitar a deslocação do Benfica ao reduto do Nacional.

Confira todas as nomeações para os jogos da 12.ª jornada:

V. Guimarães-AVS



Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Paulo Barradas

AVAR: Jonathan Babo

Casa Pia-Alverca



Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: José Mira e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Rui Costa

AVAR: João Martins

Moreirense-Famalicão



Árbitro: David Silva

Assistentes; Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Vítor Lopes

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

Nacional-Benfica



Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: José Pereira e João Bessa Silva

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Tiago Leandro

Gil Vicente-Tondela



Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Pedro Ribeiro e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Fábio Silva

Rio Ave-Santa Clara



Árbitro: Márcio Torres

Assistentes: Inácio Pereira e André Ferreira

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Sporting-Estrela



Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Andreia Sousa e David Soares

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Nuno Eiras

FC Porto-Estoril



Árbitro: André Narciso

Assistentes: Rúben Silva e André Botelho

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Pedro Felisberto

Arouca-Sp. Braga



Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Tiago Martins

AVAR: Vasco Marques