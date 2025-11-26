Já são conhecidos os árbitros nomeados para a 12.ª jornada da Liga.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta quarta-feira, a lista para esta jornada, que terá André Narciso a apitar o FC Porto-Estoril, com auxílio de João Malheiro Pinto no VAR. 

Por sua vez, Anzhony Rodrigues é o juiz escolhido para estar a cargo do Sporting-Estrela, sendo que Manuel Oliveira ficará no VAR. Destaque também para Iancu Vasilica, árbitro escolhido para apitar a deslocação do Benfica ao reduto do Nacional.

Confira todas as nomeações para os jogos da 12.ª jornada:

V. Guimarães-AVS

Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Rui Lima
VAR: Paulo Barradas
AVAR: Jonathan Babo

Casa Pia-Alverca

Árbitro: Ricardo Baixinho
Assistentes: José Mira e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Hélder Malheiro
VAR: Rui Costa
AVAR: João Martins

Moreirense-Famalicão

Árbitro: David Silva
Assistentes; Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Vítor Lopes
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

Nacional-Benfica

Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: José Pereira e João Bessa Silva
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Rui Oliveira
AVAR: Tiago Leandro

Gil Vicente-Tondela

Árbitro: Cláudio Pereira
Assistentes: Pedro Ribeiro e Sérgio Jesus
4.º árbitro: Flávio Jesus
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Fábio Silva

Rio Ave-Santa Clara

Árbitro: Márcio Torres
Assistentes: Inácio Pereira e André Ferreira
4.º árbitro: Fábio Melo
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda

Sporting-Estrela

Árbitro: Anzhony Rodrigues
Assistentes: Andreia Sousa e David Soares
4.º árbitro: Diogo Rosa
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Nuno Eiras

FC Porto-Estoril

Árbitro: André Narciso
Assistentes: Rúben Silva e André Botelho
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Pedro Felisberto

Arouca-Sp. Braga

Árbitro: Miguel Nogueira
Assistentes: Paulo Brás e Nuno Pires
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Tiago Martins
AVAR: Vasco Marques

