A Liga revelou os horários para os jogos da 4.ª jornada, que termina com um Sp. Braga-Sporting domingo, 3 de setembro, pelas 20h30.

Na ronda que será a última antes da primeira pausa no campeonato para os compromissos das seleções, o Benfica é o primeiro dos chamados «grandes» a entrar em campo: recebe no sábado o V. Guimarães.

No domingo, antes de Sp. Braga e Sporting entrarem em campo, o FC Porto mede forças no Dragão com o Arouca.

OS HORÁRIOS DA JORNADA 4

Sexta-feira, 1 de setembro

FC Vizela - Gil Vicente FC, 20h15 - Sport TV

Sábado, 2 de setembro

Casa Pia-Rio Ave , 15h00 - Sport TV

Famalicão-Farense, 18h00 - Sport Tv

Portimonense-Estrela, 18h00 - Sport TV

Benfica-V. Guimarães, 20h30 - BTV

Domingos, 3 de setembro

Chaves-Moreirense, 15h30 - Sport TV

Estoril-Boavista , 15h30 - Sport TV

FC Porto-Arouca, 18h00 - Sport TV

Sp. Braga-Sporting , 20h30 - Sport TV