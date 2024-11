Benfica e FC Porto entram em campo, mais daqui a pouco, para o primeiro «Clássico» da temporada, sendo que os onzes iniciais de ambas as equipas trazem apenas uma novidade de destaque face aos anteriores encontros.

Na equipa da casa, Bruno Lage recupera o habitual 4-3-3, com Florentino de regresso ao meio-campo, juntamente com Aursnes e Kökcü. De resto, Tomás Araújo mantém a parceria com Otamendi no centro da defesa e Pavlidis é o homem mais adiantado da formação encarnada.

Quanto aos visitantes, Vítor Bruno deixa Namaso no banco de suplentes e promove a titularidade de Nico González, num jogo que pode ser muito importante para as contas do campeonato.

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Onze do Benfica: Trubin, Bah, Tomás Araújo, Otamendi e Carreras; Florentino, Aursnes, Kökcü; Di María, Aktürkoglu e Pavlidis.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Martim Fernandes, Tiago Djaló, Neuhén Pérez, Francisco Moura, Alan Varela, Nico González, Fábio VIeira, Eustaquio, Galeno e Samu.