Liga: os onzes prováveis do Moreirense-Benfica
Ressaca da Champions deve passar por regresso de Pavlidis, Moreirense com baixa de peso
Já depois do Sporting golear o AVS, este domingo o Benfica desloca-se a Moreira de Cónegos. Um encontro que poderá assistir em direto na TVI e acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol [18h00].
A turma de José Mourinho vem de uma vitória convincente na Liga dos Campeões, diante do Nápoles.
O Moreirense, por sua vez, empatou com o Estoril na última jornada e não vence há três jogos consecutivos para a Liga. A formação de Vasco Botelho da Costa conta com uma baixa de peso: Alanzinho, que está fora dos convocados por acumulação de amarelos.
Já do lado do Benfica, Pavlidis deve regressar aos titulares depois de «ceder» a titularidade a Ivanovic no último encontro,
Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Moreirense-Benfica, jogo que pode seguir, AO MINUTO, no Maisfutebol, e em direto na TVI.