Já depois do Sporting golear o AVS, este domingo o Benfica desloca-se a Moreira de Cónegos.

A turma de José Mourinho vem de uma vitória convincente na Liga dos Campeões, diante do Nápoles.

O Moreirense, por sua vez, empatou com o Estoril na última jornada e não vence há três jogos consecutivos para a Liga. A formação de Vasco Botelho da Costa conta com uma baixa de peso: Alanzinho, que está fora dos convocados por acumulação de amarelos.

Já do lado do Benfica, Pavlidis deve regressar aos titulares depois de «ceder» a titularidade a Ivanovic no último encontro,

Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Moreirense-Benfica